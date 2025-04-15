Илья Середюк поздравил работников местного самоуправления

В преддверии Дня местного самоуправления губернатор Кузбасса отметил областными наградами сотрудников муниципалитетов. Праздник учрежден Указом президента России Владимира Путина в 2012 году.

– Я возглавлял Кемеровский муниципальный округ, Кемерово и не понаслышке знаю трудности, ответственность, которую вы несете. Работа в органах местного самоуправления настолько многогранна, что невозможно найти сферу деятельности, с которой она не связана. Работая на местах, вы досконально знаете все проблемы своих территорий, прилагаете максимум усилий к их решению. Совместно с жителями прорабатываете различные инициативы: от благоустройства парков и скверов до ремонта и возведения новых социальных объектов и дорог. Благодаря вам преображаются города и села Кузбасса. Спасибо за ежедневную работу, направленную на создание благоприятных условий для жизни людей, — сказал Илья Середюк на торжественном приеме.

На государственном уровне учреждена Всероссийская муниципальная премия «Служение», введено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», проводится форум «Малая Родина — сила России», действует Программа развития муниципального управленческого резерва «Школа мэров». По поручению президента России Владимира Путина началась реализация региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс», которая стала аналогом федеральной программы «Время героев». Ее цель — подготовка компетентных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Заявки на участие в Кузбассе подали более тысячи бойцов и ветеранов СВО. По результатам конкурсного отбора кандидаты будут зачислены в резерв. Учеба начнется 1 сентября и продлится год.

– После прохождения обучения выпускники смогут трудоустроиться на предприятия Кузбасса, в органы государственной и муниципальной власти. Нет сомнения в том, что наши ребята, прошедшие школу мужества на передовой, достойно проявят себя и в мирной жизни, — подчеркнул Илья Середюк.

Кузбассовцы в связи с предстоящим профессиональным праздником получили заслуженные награды. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени награждены два человека, медалью Алексея Леонова — четыре сотрудника, 18 кузбассовцев отмечены медалью Николая Масалова, девять — медалью Михаила Сперанского. Медаль «За служение Кузбассу» получил один человек, еще один – медаль «За достойное воспитание детей», а медаль «За веру и добро» – девять. Почетной грамотой губернатора Кузбасса награждены 32 человека, Благодарность губернатора Кузбасса объявлена 14 сотрудникам.