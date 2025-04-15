В Кузбассе стартовал сезон дорожных работ. В этом году по плану надо привести к нормативному состоянию 214 км автомобильных дорог. По информации пресс-службы правительства региона, на эти цели из бюджетов различных уровней будет выделено более 17 млрд рублей.

70 километров автодорог будут отремонтированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. За счет областной субсидии в размере 2 млрд рублей планируется отремонтировать 60 км автомобильных дорог в муниципалитетах, а также 84 км в рамках мероприятий по ремонту и содержанию региональной дорожной сети.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на дорогах регионального и межмуниципального значения планируется завершить капремонт автомобильной дороги Улановка — Медведчиково. Работы на этом объекте уже ведутся. Также продолжится ремонт на автодорогах, которые входят в опорную сеть дорог России: Томск — Мариинск, Анжеро-Судженск — Яя — Ижморский, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, Алтай — Кузбасс.

В рамках областной субсидии, выделенной муниципалитетам, планируется отремонтировать более 19 км автомобильных дорог в южной агломерации и 41 км — в северной.

Продолжат и обустройство рубежей улично-дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций автоматизированной подсистемой мониторинга параметров транспортных потоков, камерами наружного видеонаблюдения и системами обеспечения информационной безопасности.

Также планируется отремонтировать пять развязок на автомобильной дороге Кемерово — Новокузнецк. В нормативное состояние будет приведено 10 искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и местного значения общей протяженностью более 1 тысячи погонных метров.