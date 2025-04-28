В Кемерове в рамках обучающего семинара по организации и проведению мероприятий по патриотическому воспитанию прошла секция “Казачка, мать, жена, сестра”. Основной темой обсуждения стал вклад женщины-казачки в проведение мероприятий по патриотическому воспитанию.

Лидер казачьей молодежи Алтайского края София Феличи рассказала об образе казачки в современном мире.

“На Большом круге Всероссийского казачьего общества присутствовало много казачек: девушки не голосовали, но были активными участниками круга. Это уже о многом говорит. Цель нашего семинара – определить роль казачки в современном обществе. Нам кажется, что главная цель казачек – быть рядом с казаками, когда это нужно: оказывать поддержку, подсказывать решение проблем”, – рассказала она.

Помимо этого, на секции выдвигалось предложение о том, что следует консолидировать мнение об образе казачки в разных регионах.

“В зависимости от региона у нас отличается взгляд на эту ситуацию и, возможно, даже взгляд на то, стоит эта проблема или не стоит. Потому что каждый по-своему оценивает, какую функцию он хочет исполнить. Я думаю, наша задача – выработать консолидированное мнение о том, какая функция у нас, у девчат, что мы делаем, и уже более подробно встраивать ее в работу Всероссийского казачьего общества, в работу региональных обществ”, – поделилась одна из участниц семинара.

Программный директор Всероссийского слета казачьей молодежи Анна Курапова отметила, что тема образа казачки хорошо развивается в отношении сестричества.

“Когда мы оперируем сестричеством, мы практически не встречаем никаких препятствий. Здесь есть большой потенциал для нас и есть возможность развития тем сестричества. Эта тема более перспективная, чем просто говорить о том, что казак и казачка – с одинаковым статусом, одинаковыми возможностями”, – рассказала она.

Кроме того, в 2021 году в Красноярске проводились исследования по анализу ценностей казаков и казачек. В 2024 году в Пятигорске исследование провелось повторно. После подведения итогов стала видна динамика ценностей с начала специальной военной операции.

Еще один важный вопрос, который обсуждался на секции, касался формы для казачек. Сегодня Геральдическая комиссия работает над созданием проекта женской формы для казачек. Об этом рассказал член Постоянной геральдической комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества подъесаул Ярослав Семко:

“На данный момент разрабатывается четкий документ, включающий общие положения о казачьей форме. Сегодня нет единой женской формы, но работа над этим ведется. Я надеюсь, что в ней будет больше разнообразия, чем в мужской”, – поделился он.

Заместитель атамана ВсКО по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев поделился своим мнением о том, как сейчас развивается тема сестричества.

Игорь Кочубеев напомнил о том, что статус всегда был довольно высок. Например, у терских казаков была распространена такая поговорка: “Были бы казачки – казаки будут”. Также заместитель атамана ВсКО по молодежной политике упомянул, что в разных исторических периодах трудоспособные казаки довольно часто пребывали в походах. И именно на казачек ложилось воспитание детей.

