225 делегатов со всей области избрали новое руководство на XXI внеочередной отчетно-выборной конференции регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО).



На пост председателя правления Кузбасского отделения РСО избран Виктор Новоселов – ветеран движения, начавший свой трудовой путь в 2008 году в составе строительного отряда «Торнадо». Последние 8 лет он занимал должность командира регионального отделения, под его руководством кузбасские студотряды достигли впечатляющих результатов.



«Мы создали в регионе по-настоящему мощное молодежное движение. Сегодня в наших рядах более 3 500 активных, целеустремленных молодых людей, которые не боятся работы и готовы менять жизнь к лучшему. Впереди у нас много амбициозных планов», – отметил Виктор Новоселов.

Новым командиром регионального отделения стала Кристина Вожжова, начинавшая свою деятельность в добровольческом отряде «Красная Гвоздика». Ее назначение подчеркивает растущую роль социальных инициатив в деятельности РСО.



Новое руководство уже анонсировало планы по расширению деятельности отрядов в регионе, включая увеличение количества трудовых проектов и развитие социальных инициатив. Ожидается, что в ближайшие годы движение сможет вовлечь еще больше активной молодежи, предлагая новые возможности для профессионального и личностного роста.

Кузбасское отделение Российских студенческих отрядов насчитывает 106 отрядов различных направлений и 13 отрядов всероссийской патриотической акции «Снежный Десант».

Фото: пресс-служба АПК