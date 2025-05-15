Выборочный визуальный осмотр проводится ежегодно, чтобы проконтролировать, в каком состоянии находятся объекты и нет ли нареканий со стороны жителей. Если будут обнаружены какие-либо дефекты, подрядчик оперативно приступит к их устранению за свой счет по гарантии. Проверки проводят чиновники из регионального Минфина и местной администрации, а также представители инициативной группы из числа местных жителей.

«Принцип программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива»: жители предлагают объект, который хотят привести в порядок, местная администрация помогает подготовить проект, жители и местный бизнес вносят небольшую часть средств на его реализацию, мы оплачиваем основную часть работ, контролируем работу подрядчиков, чем сейчас и занимается специальная комиссия. Таким образом мы получаем сквер, парк, детскую или спортивную площадку, которую придумали сами жители», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в прошлом году в рамках регионального проекта благоустроили свыше 160 объектов. На более чем двадцати из них побывает комиссия.

Проверяющие уже съездили в Калтан и Осинники. В калтанском поселке Малиновка прошлым летом привели в порядок Обелиск славы. Там заменили облицовку подиума памятника и пешеходные дорожки, отремонтировали стелу и барельеф, установили скамейки. Также смонтировали новую мемориальную доску с именами бойцов из Малиновки, павших в годы Великой Отечественной войны. В осинниковском поселке Тайжина в парке «Мир» благоустроили универсальную открытую спортивную площадку. Здесь уложен асфальт, специальное резиновое антискользящее покрытие, установлены футбольные ворота, баскетбольные кольца и волейбольная сетка. Комиссия признала, что все объекты находятся в удовлетворительном состоянии.

В ближайшее время планируют осмотреть школьный стадион в Юрге, спортивные площадки в Заводском и Рудничном районах Кемерова, а также в беловском микрорайоне Бабанаково, площадку для выгула и дрессировки собак в микрорайоне Солнечном в Топках. Всего до конца августа с проверками объедут 14 муниципалитетов.

В этом году намечено благоустроить более 100 объектов по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Всего за 6 лет реализовано 839 проектов, поступивших жителей региона.

Фото: пресс-служба АПК