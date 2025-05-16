В субботу, 18 мая, в Кемерове пройдёт благотворительный забег «Цепная реакция». Как пояснили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, собранные от продажи стартовых пакетов средства будут направлены в фонд «Доброе дело». Также компания-организатор сделает благотворительный взнос за каждый километр, который преодолеют бегуны.

Спортивные дистанции будут проложены вдоль дублера Притомского проспекта. Старт и финиш — на площади между спортивным комплексом «Кузбасс-Арена» и ледовым дворцом «Кузбасс». Ожидаемое количество участников забега — 2 тысячи человек.

В 8:00 начнется выдача стартовых пакетов участникам, 08:40 — открытие забега и разминка. С 9:00 до 12:30 — старты на дистанциях.

Для гостей праздника будет организована развлекательная программа с детскими аниматорами, мастер-классом для малышей, концертом. Профессиональные фотографы запечатлеют лучшие моменты дня.