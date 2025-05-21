Новый комплекс сервисного обслуживания белорусской техники запустят в Кузбассе в этом году

Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в своем телеграмм-канале по итогам встречи с послом Республики Беларусь Александром Рогожником в Москве. Обсуждали расширение сотрудничества в сфере промышленности, образования, культуры, туризма, развитие торгово-экономических отношений.

«Ключевой вопрос – локализация производства карьерных самосвалов БЕЛАЗ в Кузбассе. Это даст региону новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, кроме того, техника станет дешевле для наших промышленников. Для дружественного государства и для самой компании важно сотрудничество с нашим регионом. Основной рынок сбыта расположен непосредственно в Кузбассе, за счет локализации они снизят себестоимость производства», – подчеркнул губернатор.

На базе Центра технической поддержки БЕЛАЗ в пгт Грамотеино уже действует предприятие по реализации и обслуживанию продукции белорусских машиностроительных предприятий. С запуском второй очереди Центра техподдержки в четвертом квартале этого года станет возможным сервисное обслуживание не только карьерных самосвалов, но и техники, используемой на сельхозпредприятиях, а также в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. В этот проект планируют направить более 1,2 млрд рублей инвестиций.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса добавили, что товарооборот Кемеровской области с Республикой Беларусь в прошлом году увеличился по сравнению с 2023-м на 6%. Так, регион поставляет более 300 тысяч тонн угля в год. Также на экспорт идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы, оборудование и другая продукция.