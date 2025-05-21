За три года работы фонд «Круг добра» стал символом надежды для тысяч семей. Согласно отчёту за прошлый год, более 28 тысяч детей с редкими и тяжёлыми заболеваниями получили шанс на жизнь благодаря своевременной диагностике, инновационным препаратам и высокотехнологичным операциям.

«За всеми цифрами и показателями – судьбы детей, их семей и профессионалов, которые ежедневно создают истории спасения», – подчеркнул председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко.

Только в 2024 году на реализацию мероприятий было потрачено около 200,1 млрд рублей, а суммарно за период с момента основания фонда расходы составили свыше 413,4 млрд рублей. Эти средства позволили существенно снизить детскую смертность и повысить продолжительность жизни населения страны. Финансовые ресурсы фонда формируются за счет части повышенных налоговых поступлений от россиян с доходами выше определённого уровня, установленного государством.

Благодаря внедрению новых методов диагностики и лечебно-профилактической помощи фонду удалось значительно расширить программу скрининга на генетически обусловленные патологии среди новорожденных (в 2024 году обследовано более 99% новорожденных в России).

Сегодня программа охватывает уже 35 заболеваний, включая такие тяжелые состояния, как спинальная мышечная атрофия.



«Отлаженная система взаимодействия с участием созданного по инициативе Президента России фонда «Круг добра» позволяет обеспечивать пациентов с выявленной патологией необходимыми лекарствами и лечением, не допуская развития симптомов заболевания и последующей инвалидизации», – подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Кроме того, фонд закупает новейшие препараты генотерапии для ряда тяжелых патологий, проводит уникальные хирургические вмешательства, позволяющие спасти жизнь маленьким пациентам с онкологическими заболеваниями костей, врожденными пороками сердца и другими сложными диагнозами. Сегодня дети получают даже препараты, зарегистрированные только за рубежом. Эти меры делают Россию одной из передовых стран мира по доступности лечения редких заболеваний у детей.