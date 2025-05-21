Правительство России усиливает борьбу с киберпреступностью, объединив все инструменты цифровой безопасности в новом разделе портала Госуслуг – «Жизненная ситуация». Сервис стал ответом на растущее число интернет-атак: только за 2024 год в РФ зарегистрировали свыше 765 тыс. преступлений в сфере ИТ, что на 13% превысило показатели прошлого года.

Как работает сервис:

1. Экстренная помощь для тех, кто уже столкнулся с мошенниками: инструкции на случай утечки паролей, шаблоны жалоб на вредоносные сайты, возможность заблокировать подозрительные сим-карты.

2. Профилактика угроз: проверка кредитной истории, наложение «самозапрета» на кредиты, каталог актуальных схем обмана – от фишинга до дипфейков.

3. Обучение безопасности: тесты на цифровую грамотность, запись на курсы по кибергигиене, интерактивная карта с адресами МФЦ для очного консультирования.

Дмитрий Григоренко, руководитель Аппарата Правительства РФ, подчеркнул, что для защиты россиян от мошенников Правительство действует системно: ужесточает законодательство и усиливает контроль за финансовыми операциями. Он отметил, что сервис «Жизненная ситуация» стал следующим этапом этой работы, создавая комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для жителей страны, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников.

С начала года реализовано 30 инициатив по защите россиян, включая обязательную идентификацию абонентов, маркировку телефонных звонков и запрет общения сотрудников госструктур, банков и операторов связи с гражданами через мессенджеры. В Госдуму направлен законопроект об уголовном наказании для дропперов – людей, использующих свои банковские карты и счета для нелегальных переводов денег.

«Жизненная ситуация» разработана в рамках федерального проекта «Государство для людей», где ключевой принцип – объединение всех связанных услуг в единый цифровой профиль.