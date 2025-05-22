Это событие – не просто народное гуляние, а значимая дата в истории телеутского народа.

Именно 6 мая (по старому стилю) 1883 года произошло первое массовое обращение телеутов в христианскую веру. С тех пор православный праздник Святого Николая Чудотворца стал одним из главных праздников жителей села Заречное, представляя собой уникальное переплетение духовных традиций и национальной культуры.

В фестивале приняли участие делегации из Белова, Беловского и Гурьевского муниципальных округов. Гостей и участников встретили традиционным обрядом «благословение огня», символизирующим очищение и защиту, а затем всех объединил хоровод «Дружбы», подчеркивающий единство и добрососедство.

Праздник продолжила яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов, представивших песни на телеутском языке и зажигательные национальные танцы. Особое внимание привлекла выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров, демонстрирующая богатство и красоту телеутского искусства.

Для тех, кто хотел испытать свою силу и ловкость, были организованы мастер-классы по национальным видам спорта: «Стрельба из лука», «Камчи» (владение плетью), «Перетягивание палки». Все желающие могли приобщиться к древним традициям и ощутить дух соревнований.

Кульминацией праздника стала дегустация блюд национальной телеутской кухни. Горячие калачи и нежный хворост, приготовленные по старинным рецептам, пришлись по вкусу всем гостям и стали настоящим украшением праздничного стола.

«Святой Никола» в Заречном – это праздник, который не только чтит исторические корни, но и укрепляет связь поколений, способствует сохранению и развитию уникальной телеутской культуры.