Рабочая встреча прошла под руководством заместителя губернатора по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеба Орлова, в ней приняли участие заместители глав муниципальных образований, представители Региональной энергетической комиссии, сотрудники прокуратуры Кемеровской области, а также представители органов исполнительной власти.

«В целом отопительный период прошел без серьезных инцидентов, но все же они были. Основным фактором аварийности на объектах ЖКХ является их изношенность. Чтобы эффективно проводить работу по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, необходимо в первую очередь ресурсоснабжающим организациям в полном объеме выполнять инвестиционные программы, а органам местного самоуправления усилить контроль за их реализацией. Кроме того, органам местного самоуправления необходимо проводить разъяснительную работу с жителями области о своевременной оплате за ЖКУ, так как поступления средств не в полном объеме не позволяет вовремя реализовывать намеченные планы», – отметил заместитель губернатора по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кузбасса Глеб Орлов.

Кроме того, Орлов поручил уже сейчас начинать работу по контрактам на поставку угля на котельные и напомнил, что это является одним из пунктов получения паспорта готовности к прохождению отопительного периода. Кроме того, к следующему отопительному сезону запланировано приобрести оборудование для удаленного контроля за параметрами теплоносителя.

По информации Региональной энергетической комиссии, за прошлый год проведено 93 мероприятия для развития системы ЖКХ в рамках концессионных соглашений, в планах на этот год – реализовать проекты на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Напомним, в отопительный сезон 2024-2025 годов в Кузбассе работали 923 котельные, которые отапливали 22 893 дома с центральным отоплением и 2 022 социальных объекта.