На предприятиях «СУЭК-Кузбасс» установлены доски в честь Героев войны

Две мемориальных доски землякам-героям Великой Отечественной войны установлены на зданиях предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинске-Кузнецком.

Акция посвящена юбилею Великой Победы и присвоению Указом Президента России Владимира Путина городу Ленинск-Кузнецкому почетного звания «Город трудовой доблести».

Доска со звездой Героя Советского Союза и надписью о том, что здесь работала старшина медицинской службы Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко, появилась на здании Центральной углехимической лаборатории (ЦУХЛ) по адресу: улица Горького, 18.

Именно здесь с 1938 по 1942 год Зинаида Михайловна работала лаборантом-химиком треста «Ленинскуголь». Отсюда она добровольно ушла на фронт санитаркой. С полей сражений она вынесла 123 раненых, но сама в результате ранений и обморожения лишилась рук и ног. В 1957 году Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза.

– Мы гордимся тем, что когда-то в коллективе лаборатории работал такой удивительно жизнестойкий и героический человек, – отметила директор ЦУХЛ Олеся Ганюкова. – Память о ее подвиге, о тех суровых испытаниях, которые выпали на долю фронтовиков и тружеников тыла, должна жить в сердцах подрастающего поколения.

Еще одна памятная доска установлена на административном здании шахтоуправления имени А.Д. Рубана. Это место было выбрано не случайно: предприятие располагается на улице, которая носит имя единственного в Кузбассе дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина. До призыва на фронт Шилин трудился десятником на лесопилке шахты имени 7 Ноября. Свою первую звезду Героя он получил в 1943 году за проявленную храбрость при форсировании Днепра. Вторую – в 1945 за уничтожение вражеского дзота на берегах Вислы. Так в 21 год Шилин стал самым молодым дважды Героем Советского Союза.

На торжественной встрече, участие в которой приняли сотрудниками предприятия, представителями муниципальных органов власти, ветераны и ребята из подшефной школы, директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана Иван Сальвассер подчеркнул важность бережного отношения к истории родной страны, родного города и необходимость быть достойными потомками героев-земляков.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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