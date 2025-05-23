«Поздравляю Александра с этой высокой наградой. Это гордость для всего Кузбасса!», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.



На церемонии награждения Гребенкин поблагодарил всех специалистов, благодаря которым Россия входит в число держав, успешно осваивающих космос.

«Самые теплые слова в адрес моих родителей. Благодарен им за воспитание и наставления, которые они мне давали на моем жизненном пути. Спасибо большое семье, друзьям за поддержку и моей малой родине, Кузбассу, за те возможности, которые мне были предоставлены», – сказал Александр Гребенкин.

Напомним, миссия Александра Гребенкина на МКС проходила с марта до октября прошлого года. Всего на космонавт провел в космическойэкспедиции 235 дней. По инициативе губернатора Ильи Середюка школе №4 в Мысках планируется присвоить имя знаменитого выпускника.

Фото: пресс-служба АПК