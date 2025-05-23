В Топкинский филиал Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн поступил современный цифровой компьютерный томограф «SOMATOM go.All». На его приобретение по поручению губернатора из регионального бюджета было направлено 78 млн рублей. В Кемеровскую городскую клиническую поликлинику № 5 им. Л.И. Темерхановой приобретен современный денситометр. Аппарат стоимостью 10,5 млн рублей закуплен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Продолжаем оснащать медучреждения Кузбасса новым современным оборудованием. В Топкинский филиал Кузбасского госпиталя для ветеранов войн поступил 64-срезовый компьютерный томограф. Раньше жителям приходилось ездить на обследование в Кемерово. Теперь диагностику рядом с домом смогут проходить до 15 пациентов ежедневно. В Кемеровской поликлинике № 5 появился современный денситометр, который позволяет измерять плотность костной ткани. С ним специалисты смогут выявлять у пациентов остеопороз на ранней стадии», — отметил Илья Середюк.

Новый 64-срезовый компьютерный томограф уже введен в эксплуатацию. Он обеспечивает высокое качество изображения с низкой лучевой нагрузкой. Аппарат обладает широкими возможностями для обследований органов дыхания, брюшной полости, малого таза, головы, позвоночника и суставов, включая исследования с болюсным контрастированием. Для его установки выделили отдельное помещение и провели ремонт. С появлением оборудования значительно повышается доступность диагностики для жителей Топкинского муниципального округа. Ежегодно в проведении КТ нуждаются около 500 пациентов поликлиники и тысяча пациентов стационара. Томограф рассчитан на пациентов весом до 200 кг.

В Кемеровской городской клинической поликлинике № 5 им. Л.И. Темерхановой начал работу современный денситометр. Своевременная диагностика особенно важна для профилактики переломов и поддержания качества жизни пациентов. Ежедневно на аппарате будут проводить до 10 исследований.

«Денситометрия позволяет определить вероятность развития остеопороза, особенно у женщин в постменопаузе, мужчин старше 50 лет. Люди с заболеваниями, которые могут негативно влиять на костную ткань (например, ревматоидный артрит, сахарный диабет), также могут быть направлены на денситометрию для оценки состояния костей», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением Ольга Сафронова.