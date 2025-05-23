В здании Правительства Кузбасса (пр. Советский, 58) состоялось торжественное открытие выставки «Шахтёрский маршал», приуроченной к 110-летию со дня рождения Владимира Павловича Романова – выдающегося деятеля угольной промышленности Кузбасса.

На выставке представлены уникальные фотографии, документы, личные вещи и награды легендарного организатора угольной отрасли.

Владимир Романов внёс неоценимый вклад в развитие угольного региона, создание социальной инфраструктуры для горняков и формирование особого шахтёрского сообщества Кузбасса. Его деятельность заложила основы современной угольной промышленности и улучшила качество жизни тысяч работников отрасли.

Сегодня имя Владимира Павловича носит Областной общественный фонд «Шахтерская память», Прокопьевский горнотехнический техникум.

«Выставка «Шахтерский маршал» – дань памяти человеку, изменившему судьбу целого региона, – отмечает директор музея «Красная Горка» Наталья Шелепова. – Каждый экспонат рассказывает о масштабе личности Романова и его роли в истории Кузбасса».

Выставка будет работать с 23 мая по 25 июня 2025 года с 9:00 до 17:30.