По информации Минсельхоза Кузбасса, яровой сев планируют завершить в первой декаде июня. В регионе зерновыми и зернобобовыми культурами занято 367,2 тысячи га, техническими культурами – 152,9 тысячи га. Картофель посажен на 4,7 тысячи га, овощи открытого грунта – на 362 га.



«Наши аграрии взяли хороший темп работ – они трудятся в полях практически круглосуточно. Сельхозпроизводители полностью снабжены всем необходимым для проведения посевной кампании: семенным материалом, топливом, удобрениями, техникой. Задача селян – обеспечить жителей региона продовольствием в полном объеме. Мы со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям – ежегодно на эти цели из федерального и областного бюджетов выделяется более миллиарда рублей», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Активнее всего трудятся селяне Крапивинского, Чебулинского, Кемеровского, Мариинского муниципальных округов. В этих территориях засеяно уже более 75% полей.

Фото: пресс-служба АПК