В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» запущен бустерный синхротрон и начались эксперименты с электронным пучком. Частицы сделали два полных оборота, а синхротронное излучение, которое они испустили, проходя через поворотные магниты, позволило измерить параметры пучка – его форму, размер и интенсивность.

Об успешном прохождении очередного этапа запуска ускорительно-накопительного комплекса сообщил директор ЦКП «СКИФ» член-корреспондент Российской академии наук Евгений Левичев. По его словам, бустерный синхротрон – большая установка, её периметр составляет почти 159 метров. В ней сотни систем, которые должны работать согласованно. Тот факт, что пучок пролетел несколько оборотов, означает, что все соединения, настройки, калибровки сделаны правильно.

Отмечается, что, специалисты центра готовы приступить к следующему этапу работы – ускорению пучка электронов до энергии 3 ГэВ. Достигнуть рабочей энергии ученые рассчитывают в течение июня. Параллельно с запуском бустерного синхротрона активно ведутся работы и на других площадках ЦКП «СКИФ». В корпусе стендов и испытаний идет сборка оборудования накопительного кольца и прецизионная юстировка выставки элементов на высокоточных подставках-гирдерах.

Реализация проекта находится под постоянным личным контролем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.