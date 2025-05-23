24 мая в России будет отмечаться День славянской письменности и культуры. Сегодня, в канун праздника, по всему Кузбассу проходят тематические мероприятия.

В Кузбасском колледже культуры имени И.Д. Кобзона сегодня прошел гала-концерт III Регионального фестиваля-конкурса православной культуры «Благовест». В мероприятии приняли участие исполнители духовной и православной музыки.

24 мая в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится региональный фестиваль колокольного звона «Звоны над Томью». В празднике примут участие звонари со всего Кузбасса. Они продемонстрируют свое мастерство в исполнении колокольного искусства. В программе — мастер-классы, праздничный молебен, концерт и выступления творческих коллективов.

24 и 25 мая в отделе военной истории Кузбасского краеведческого музея будет работать выставка «Истоки русской письменности». Посетители смогут увидеть редкие книги конца XVII – начала XX века, а также ознакомиться с подлинными письмами отшельницы Агафьи Лыковой.

В Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова пройдет цифровой концерт «Певческие святыни Древней Руси». Хор Данилова монастыря исполнит воссозданные по уникальной рукописи распевы Супрасльской лавры XVI века. В Центре русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» Новокузнецка завтра пройдет камерный концерт «Песня и слово».

В Краеведческом музее Ленинска-Кузнецкого ученики школы №1 посетили тематическое мероприятие «Вавилонская башня», где узнали об истории русской письменности, праздновании Дня славянской письменности и культуры, а также приняли участие в мастер-классе по каллиграфии.

Во Дворце культуры «Центральный» Анжеро-Судженска на концерте «От Руси до России» городские коллективы представили танцевальные и вокальные номера. В Яснополянской библиотеке для школьников Прокопьевского муниципального округа провели познавательный экскурс «Славянской азбуки творцы».

В Осинниковском городском краеведческом музее для школьников прошел час славянской письменности и культуры «Аз, Буки, Веди» В Березовском для учеников школы №4 поселка Барзас было организовано интерактивное мероприятие