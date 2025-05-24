Губернатор Илья Середюк планирует встретиться с президентом Александром Лукашенко в Белоруссии

Об этом губернатор Кузбасса рассказал в соцсетях, подводя итоги уходящей недели.

В рамках готовящейся поездки в Республику Беларусь Илья Середюк намерен провести переговоры с местным правительством и президентоv Лукашенко.

Как отметил глава региона, диферсификация экономики Кузбасса требует поиска решений не только внутри России. В этом могут помочь дружественные страны.

«Мы хотим локализовать производство комплектующих для техники, которую сегодня привозим в готовом виде в наш регион. У нас уже работает Центр техподдержки БЕЛАЗ в Белово. Мы продолжаем строительство комплекса для обслуживания карьерных самосвалов, сельхозтехники, а также коммунальной и дорожной техники», – сообщил Илья Середюк.

Сроки готовящейся поездки в Белоруссию губернатор не уточнил.