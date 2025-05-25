Уважаемые кузбассовцы!

В последнее воскресенье мая в нашей стране отмечается День химика. В нашем регионе это профессиональный праздник для 12,5 тысячи человек, которые трудятся на 244 предприятиях.

Химический комплекс — один из значимых сегментов нашей экономики, который обеспечивает сырьем и необходимыми компонентами другие отрасли промышленности и социальную сферу: наши предприятия производят минеральные удобрения для сельского хозяйства, синтетические смолы и пластмассу для строительства и машиностроения, взрывчатые вещества, востребованные в горнодобывающей промышленности, и другие продукты.

Флагманом химической промышленности Кузбасса остается КАО «Азот». В этом году предприятие отмечает 80-летие со дня основания. За это время оно прошло путь от первых производственных линий до статуса одного из лидеров химической отрасли страны. «Азот» активно реализует инвестиционные проекты, позволяющие наращивать объемы и ассортимент выпускаемой продукции. Важное направление — формирование отраслевых кластеров и развитие собственного инженерного потенциала. В перспективе планируется создать консорциум с другими предприятиями Кузбасса. Межзаводская кооперация позволит объединить усилия, ресурсы и работать над повышением конкурентоспособности региональной промышленности.

Развиваются инновационные направления при производстве медикаментов. Так, фармацевтическая компания «Органика» реализует два стратегически важных инвестиционных проекта, цель которых — разработка и производство новых лекарственных препаратов, обладающих улучшенным профилем безопасности и эффективности. Это яркий пример успешной диверсификации и освоения новых рынков сбыта.

Важно продолжать внедрение современных технологий, повышать эффективность производственных процессов и безопасность труда. Устойчивое развитие химического комплекса Кузбасса — это залог стабильного экономического роста, повышения конкурентоспособности российской продукции и укрепления позиций страны на мировом рынке.

Спасибо всем специалистам отрасли за профессионализм, верность традициям и вклад в развитие региона. Отдельная благодарность — ветеранам, которые стояли у истоков химической промышленности Кузбасса и своим трудом заложили прочный фундамент для ее развития. Многие из вас продолжают трудиться, передавать свои знания и опыт молодому поколению. От всей души желаю всем здоровья, душевного тепла, семейного счастья и благополучия, а предприятиям — стабильности и процветания!

С праздником!