В Кузбассе спасатели стали активнее патрулировать дикие пляжи. Как рассказала губернатор Илья Середюк, подводя итоги недели, всё больше жителей региона уже открывают купальный сезон из-за жаркой погоды. Вместе со взрослыми к водоёмам потянулись дети, и это стало поводом для беспокойства.

– Кто-то играет на берегу, кто-то купается без присмотра взрослых и, как итог, уже есть случаи гибели детей на воде. Мы усилили патрулирование диких пляжей, где чаще всего тонут люди, увеличили количество спасателей в этих местах. Но каждый спуск к воде вдоль реки охватить невозможно, – сказал глава региона.

Илья Середюк также призвал родителей следить за своими детьми, особенно, когда они играют рядом с реками и озёрами.

Напомним, что этой весной уже были зафиксированы случаи гибели детей на воде в Мариинске и Кемерове.