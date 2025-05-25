Губернатор кемеровской области Илья Середюк рассказал о планах на предстоящую рабочую неделю. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

– Предстоящая неделя обещает быть напряженной. Ожидаем приезд в Кузбасс полномочного представителя Президента РФ Анатолия Анатольевича Серышева, ряда федеральных министров РФ, руководителей МЧС РФ по Сибирскому округу, – пишет Середюк.

Также губернатор сообщил, что его ждёт совещание по угольной промышленности, которое проведет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава региона планирует провести встречи с руководителями угольных предприятий, предпринимателями и правоохранителями.

Вместе с этим, в среду, 28 мая, планируется прямая линия, где губернатор будет отвечать на вопросы жителей региона.