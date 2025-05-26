Уважаемые кузбассовцы!

26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом президента РФ Владимира Путина. От работы предпринимателей во многом зависит качество жизни людей, поскольку результаты их труда везде: от сферы обслуживания до разработки и внедрения в производство инновационных технологий.

В Кузбассе более 73 тысяч организаций малого и среднего бизнеса и свыше 153 тысяч самозанятых граждан. Все они вносят вклад в нашу экономику, создают рабочие места, помогают преображать регион. Со своей стороны мы стараемся поддерживать предпринимателей, помогать им в развитии. Для этого действует широкая сеть организаций и система мер поддержки, в числе которых – налоговые преференции, льготные кредиты и многое другое. В этом году запустили новую программу «СВОй бизнес», предназначенную для участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Действующие и начинающие предприниматели, включая самозанятых, смогут получить финансовую помощь на льготных условиях для решения задач своего бизнеса.

В Кузбассе набирает обороты креативный сектор экономики. Представители творческих профессий и самобытные мастера-ремесленники создают уникальные изделия и проекты, которые обогащают культурную жизнь и привлекают внимание к нашему региону. Специально в преддверии Дня предпринимателя мы впервые провели в Кузбассе Форум креативных индустрий, деловая программа которого включала такие ключевые направления, как развитие и продвижение региональных брендов, использование искусственного интеллекта в качестве инструмента дизайна, адаптацию объектов культурного наследия к современным реалиям. Работала и дискуссионная площадка, посвященная образованию в этой сфере. Наш регион – один из немногих в стране, где создано три школы креативных индустрий. Мы рады не только делиться накопленным опытом, но и учиться всему новому и передовому.

Благодарю кузбасских предпринимателей за интересные инициативы и уверенное движение к намеченным целям. Отдельное спасибо за участие в социально значимых проектах и за помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Желаю здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким! Пусть ваши идеи успешно реализуются!

С праздником!