Эстафета, призванная популяризовать донорство костного мозга, провели в рамках Всероссийского полумарафона Забег.РФ. За несколько часов 152 жителя Кузбасса вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга — они заполнили необходимые документы и сдали кровь для типирования в мобильном комплексе Кузбасского центра крови на Московской площади.



Эстафету запустили Федеральное медико-биологическое агентство России совместно с Благотворительным фондом «Импакт» и Фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни». Мероприятие охватит 100 городов страны с целью привлечения новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. Это увеличит шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями.



Возглавил эстафету Артем Алискеров – амбассадор донорства костного мозга, 4-х кратный мировой рекордсмен, перенесший 31 курс химиотерапии. Артем своим примером доказывает, что жизнь после онкологии существует.



Почётное право пронести факел эстафеты доверено выдающимся кузбассовцам, в частности российскому лыжнику, серебряному призеру зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратному серебряному призеру чемпионатов мира Александру Бессмертных, а также представителям власти, почетным донорам, талантливой молодежи, преподавателям, спортсменам, участникам военных действий.



