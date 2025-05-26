Кузбасс в шестой раз присоединился в полумарафону «ЗаБег.РФ». Спортивное событие состоялось 24 мая.

По данным министерства спорта Кузбасса, в этом году регистрацию на старт прошли более 1700 жителей региона. Участникам предстояло преодолеть дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Помимо спортивного мероприятия, на территории проходила развлекательная программа: концерты, спортивные игры, интерактивные мастер-классы, фотозоны и др. После завершения дистанции каждый финишировавший спортсмен получил медаль участника, фирменную футболку и памятный диплом.