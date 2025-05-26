Поздравлениям почетных гостей и церемонии награждения предшествовал обряд благопожелания.



Награды от губернатора Кузбасса, министерства культуры и национальной политики Кузбасса, парламента Кузбасса и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока получили все, кто внес наибольший вклад в работу.



Ассоциация появилась по инициативе профессора Андрея Ильича Чудоякова. Знаковое событие состоялось на I Съезде в 1990 году в Доме политпросвещения в Новокузнецке. Ассоциацию, созданную с целью объединения шорского народа для возрождения, сохранения и развития языка, самобытной культуры, традиций и обычаев, традиционного природопользования, сохранения исконной среды обитания, возглавляет Никита Макарович Шулбаев.



Творческим подарком стало выступление национальных коллективов и солистов.