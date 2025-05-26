С 26 мая по 1 июня в Кузбассе пройдёт «Неделя детства», в рамках которой состоятся различные активности, квизы, интерактивные занятия и акции, посвящённые празднованию Дня защиты детей.

«Дети и молодёжь – главные идейные вдохновители и наше будущее! Талантливые, целеустремлённые, яркие ребята Кузбасса своими свершениями прославляют регион, а мы, взрослые, гордимся и восхищаемся их победами. Каждый ребёнок достоин самого лучшего, поэтому «Неделей детства» мы встречаем долгожданное лето, которое пройдёт у кузбасских ребят безопасно и интересно!» – отметила Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса.

На праздничной неделе в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе пройдет мультиформатный фестиваль для детей и молодежи «Первые открытия», на котором участников ждут площадки и активности: чемпионат прыжков на нейроскакалке, рисунки на асфальте, изобретения юных ученых, игры и многое другое. Большие городские мероприятия пройдут также в Анжеро-Судженске, Мысках, Новокузнецке, Берёзовском.

В Кемеровском муниципальном округе состоится квест «Вот и лето пришло», благодаря которому участники побывают на мастер-классе, смастерят поделку из бросового материала, примут участие в «Веселых стартах», отгадают загадки, инсценируют стихотворения детских поэтов, разучат подвижные игры на свежем воздухе. Также мастер-классы по изготовлению поделок ко Дню защиты детей пройдут в Гурьевске, Междуреченске, Новокузнецке.

На протяжении недели Первых будут ждать марафоны подвижных игр, интерактивные игры, викторины, конкурсы рисунков на асфальте, развлекательные программы и многое другое. Итоговой точкой праздничной недели станет Фестиваль Движения Первых, который пройдет 1 июня в Кемерове. Организаторами «Недели детства» и праздничного Фестиваля являются Правительство Кузбасса, региональное отделение Движения Первых, министерство образования Кузбасса и администрация города Кемерово.