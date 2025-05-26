«Этим летом 825 организаций примут на отдых 100 тысяч детей, более 11 тысяч специалистов будут работать с ребятами в этот период. Главы должны взять на личный контроль готовность лагерей, исправление всех выявленных замечаний. Безопасность наших детей – безусловный приоритет. Меры нужно принимать, как только станет известно об отклонениях», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса сообщила, что в нынешнем году дополнительно направили 90 млн рублей на пожарную безопасность в летних лагерях. На антитеррористическую защиту выделили 43 млн рублей.

По информации регионального министерства образования, 620 учреждений начнут работу с детьми уже в конце мая и первой декаде июня. Среди них — 37 стационарных, 11 палаточных, 499 лагерей с дневным пребыванием, 73 лагерей труда и отдыха. В первую смену в них отдохнут 42 тысячи юных жителей региона.

Надзорные органы уже проверили лагеря, которые будут работать с конца мая. Остальные 205 организаций, которые начнут действовать позже, исправляют недочеты. В 30 учреждения, находящихся в зоне риска, созданы добровольные пожарные дружины. С персоналом провели противопожарные тренировки. Территории лагерей обработаны от клещей и грызунов.

Во всех лагерях установили кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдение, ограждение по периметру. Особое внимание уделяют наличию у специалистов справок об отсутствии судимости и медицинских книжек. С 30 мая по 6 июня в учреждениях летнего детского отдыха ребята и педагоги пройдут обучение правилам поведения в природной среде и у воды.

Во всех загородных лагерях у детей будет пятиразовое питание с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Фото: пресс-служба АПК