Сегодня, 27 мая, в Кемеровскую область с рабочим визитом прибыла правительственная делегация. В её состав вошли министр энергетики России Сергей Цивилев, министр финансов России Антон Силуанов, статс-секретарь – заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов, заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило, генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев и заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, делегация прибыла для подготовки к совещанию по теме угольной промышленности. В рамках рабочей поездки планируется посещение шахты и встреча с работниками угольных предприятий.

Также, вместе с главой региона Ильёй Середюком пройдёт совещание по ситуации в угольной отрасли. К нему присоединятся руководители угледобывающих предприятий и регионов.