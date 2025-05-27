Российские министры пообщалась с горняками Кузбасса, спустившись в шахту на 120 метров

Чтобы оценить условия работы, посмотреть оборудование и поговорить непосредственно с угольщиками, правительственная делегация в составе министра финансов России Антона Силуанова, министра энергетики России Сергея Цивилева, а также председателя правления РЖД Олега Белозерова и губернатора Ильи Середюка, спустилась на 120 метров под землю. Они побывали в очистном забое шахты «Южная».

После выхода на-гора Антон Силуанов отметил, что восхищен людьми, которые там работают.

– Я первый раз в шахте. Ребята мужественные, сплоченные. Понимаешь нелегкую жизнь шахтера. Шахта современная, автоматизированная. Будем вырабатывать предложения, которые доложим Правительству РФ на этой неделе. У Кузбасса есть будущее и хорошие перспективы», — сказал министр финансов России.

На «Южной» трудятся 904 работника. Здесь в 2009 году начали добывать необходимый для металлургии коксующийся уголь, применяют новейшие технологии. По информации пресс-службы правительства региона, предприятие является одним из самых современных в Кузбассе. Там действует система подземного видеонаблюдения за соблюдением техники безопасности, оценки состояния ленточного полотна и узлов ленточных конвейеров.

– Правительство РФ и президент наш понимают значение угольной отрасли для страны, понимают те трудности, с которыми сейчас сталкивается вся мировая угольная отрасль. Представительная делегация прилетела, чтобы на месте найти правильные решения, как выйти из этого непростого положения, — отметил министр энергетики России Сергей Цивилев.

В свою очередь Илья Середюк подчеркнул, что поддержка федерального центра для Кузбасса очень важна.

– Проблемы угольной отрасли есть, важно, что мы не одни, с нами федеральный центр, Правительство РФ, РЖД. Мы — единственный регион в стране, с которым подписано соглашение на гарантированный вывоз угля на Восток. И эти договоренности соблюдаются. Мы совместно обсуждаем предложения по преодолению кризисной ситуации, — сказал Илья Середюк.

Правительственная делегация в Кузбасс проведет встречу с руководителями угольных компаний, чтобы обсудить вопросы обеспечения бесперебойной работы предприятий отрасли.