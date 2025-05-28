Предприятие изготавливает продукцию из мяса цыплят бройлеров. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций компания будет оптимизировать производство. Работы проведут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом РФ.

«Сельское хозяйство – одна из основных точек роста кузбасской экономики. Участие предприятий в федеральном проекте «Производительность труда» помогает нам не только диверсифицировать экономику, но и обеспечивать жителей региона качественной мясной и молочной продукцией, сельскохозяйственными культурами местного производства за счет внедрения бережливых технологий и повышения производительности труда», – отметила заместитель председателя правительства Кузбасса – министр экономического развития Елена Галеева.

Рабочая группа пилотного проекта уже приступила к диагностике производственных процессов птицефабрики. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций сотрудники планируют увеличить выработку и повысить сортность продукции.

Через полгода на пилотном участке перестроят рабочие процессы, и коллектив птицефабрики сможет тиражировать бережливые технологии на других производственных участках.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и является продолжением национального проекта «Производительность труда», реализованного в 2019 – 2024 годах. Он направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране и формирование современной производственной культуры. Оставить заявку на участие можно на ИТ-платформе производительность.рф