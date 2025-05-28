Полпред отметил, что на протяжении всей истории российского государства воины-пограничники с честью стоят на страже рубежей Родины, оберегая мир и покой соотечественников. Истинное мужество и высочайшее мастерство бойцов пограничной службы не раз срывали планы захватчиков. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы склоняем головы в память о героях, которые 22 июня 1941 года первыми приняли на себя вражеский удар. Их отвага, сила духа и непоколебимая стойкость навечно останутся примером нравственности и служения Отечеству для будущих поколений.

«В наши дни в условиях нарастания внешних угроз славные боевые традиции пограничной службы являются залогом чёткого и грамотного решения задач по охране государственной границы. Личный состав самоотверженно борется с транснациональной преступностью и международным терроризмом, надёжно противостоит нелегальной миграции и наркоторговле, вырабатывает новые подходы для обеспечения безопасности и интересов России. В рамках специальной военной операции пограничные войска выполняют задания повышенной сложности, слаженно и профессионально реагируя на выпады наших противников, – подчеркнул Анатолий Серышев. – Отдельные самые тёплые слова благодарности за верность присяге ветеранам погранвойск – ваш опыт и ратная доблесть являются высокими образцами для тех, кто защищает и будет защищать границы Родины».

Полпред пожелал пограничникам и их близким крепкого здоровья, мирного неба и успехов во всех начинаниях.