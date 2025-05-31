О нынешнем состоянии кузбасской угольной отрасли губернатор Илья Середюк рассказал на пресс-конференции в ТАСС, где подвел итоги совещания правительства РФ, которое было посвящено мерам поддержки предприятий.

Глава региона отметил, что к текущему кризису привели международные санкции. Именно из-за них была нарушена логистическая цепочка по вывозу угля из Кузбасса.

– Спрос на нашу продукцию есть. Мы во всей угледобыче страны занимаем половину всего объема, а по редким, особо ценным, коксующимся маркам мы занимаем 65-68% всей добычи. И наш уголь очень качественный, его ценят, в том числе, зарубежные потребители. А зарубежные потребители платят по мировым ценам. Мы стали отправлять, используя логистику на восток. Сложности возникли с тем, что пропускные способности на восток ограничены, и нам приходится добиваться определенных квот, чтобы наш уголь выезжал, мы понимали, сколько в течение месяца, в течение года мы вывезем продукции, для того чтобы ориентировать наших шахтеров добывать тот или иной объем, – сказал Илья Середюк.

Введение ввозных пошли в ряде стран способствовали росту цен на кузбасское «черное золото» конечному потребителю. Плюс выросла стоимость логистики. В результате все это, по словам руководителя региона, привело к проблемам в работе угольной промышленности нашей области.

Илья Середюк подчеркнул, что сейчас эта отрасль работает в крайне сложных условиях. А это 151 предприятие в сфере угледобычи и обогащения: шахты, разрезы, обогатительные фабрики. Работает на них порядка 110 тысяч человек. Губернатор отметил, что на угле завязаны и многие другие смежные отрасли. Один шахтер создает три рабочих места во вспомогательных сферах, например, в ремонте горной техники и оборудования, охране предприятий, в геологоразведке, на транспорте, в логистике и т. д.