В соцсетях – о выборах

В последние годы наметилась интересная тенденция: различные государственные органы создают страницы в социальных сетях и активно ведут их. Они делают это для того, чтобы прозрачно рассказывать жителям о своей работе, сообщать важные решения и получать обратную связь. Не является исключением и Избирательная комиссия Кузбасса, о которой расскажем подробнее в этом материале.

Информативно и открыто

Если не вдаваться в тонкости законодательства и говорить просто, главной задачей регионального избиркома является подготовка и проведение выборов. Казалось бы, при чём здесь соцсети, если люди голосуют не из дома при помощи гаджетов, а на своих избирательных участках? Ответ кроется в одной из непрофильных, но не менее важных целей, стоящих перед избиркомом. Она заключается в повышении активности избирателей. Минимального порога на выборах у нас нет, но всё равно победа того или иного кандидата или партии ощущается более весомой, если голоса отдали как можно больше людей. В этой связи особое внимание уделяется тем, кто недавно получил право голосовать и ещё им не воспользовался – молодёжи. А главным каналом коммуникации для неё являются как раз соцсети и мессенджеры.

У Избирательной комиссии Кузбасса есть сообщество во «ВКонтакте», группа в «Одноклассниках» и телеграм-канал. Паблики появились в 2021 году и постоянно развиваются, привлекая новую аудиторию. В настоящее время на региональный избирком во всех трёх вышеназванных соцсетях подписаны более 12,5 тысячи человек.

Что избирком Кузбасса выкладывает в соцсетях? Если проанализировать публикации, можно увидеть баланс между официальным и развлекательным контентом. При этом важно, что паблики «живые». Даже в не самую горячую пору, когда выборов нет, в соцсетях регионального избиркома выходят новые публикации. Причём регулярно: минимум четыре раза в неделю. Не допустить ухода сообществ в своеобразный отпуск удалось благодаря грамотной работе пресс-службы, которая разрабатывает контент-план на полгода вперёд, дробит его по месяцам и еженедельно вносит корректировки в зависимости от происходящих событий.

Помимо количества публикаций стоит отметить их качество. Информация преподносится в простой и понятной форме, текст не перегружен терминами или официальными формулировками. Почти всегда его сопровождает медиаконтент: фотографии, видеозаписи или информативные карточки. Причём они выдержаны в фирменном стиле.

Для Избирательной комиссии Кузбасса, как и других государственных органов, важна обратная связь с жителями. Поэтому во всех социальных сетях открыты комментарии, благодаря чему пользователи могут получить ответ на вопросы и уточнить интересующую их информацию. В её достоверности можно не сомневаться: аккаунты регионального избиркома в соцсетях прошли верификацию и получили отметки «Госорганизация».

Людям о людях

Одной из отличительных черт социальных сетей регионального избиркома является наличие постоянных рубрик. В рамках одной из них, которая называется «Лица избирательной системы», рассказывается о работающей в этой системе людях. Подобные публикации вызывают большой отклик аудитории и собирают больше всего просмотров и реакций.

В этом году наша страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжеству предшествовала большая информационная кампания, в рамках которой рассказывалось о людях, ковавших успех на передовой и в тылу. Избирком Кузбасса не остался в стороне и на страницах в социальных сетях делился историями фронтовиков, которые впоследствии трудились в избирательной системе.

Комиссия оперативно реагирует на информационную повестку дня. Когда в конце января этого года губернатор Илья Середюк выступил с инициативой присвоить участникам Великой Отечественной войны звание «Почётный гражданин Кузбасса», в соцсетях регионального избиркома вышла публикация о бывшей сотруднице Анне Котенко. С первых дней войны она просилась на фронт добровольцем, после достижения совершеннолетия оказалась на передовой, участвовала в Курской битве, освобождении Кракова и Берлина. В марте 1945 года из пулемёта сбила немецкий самолёт «Мессершмитт-109». За этот подвиг и была удостоена ордена Красной Звезды.

Не забывают в региональном избиркоме и о героях нашего времени. В социальных сетях комиссии можно найти публикации о помощи участникам специальной военной операции. Вместе со средствами личной гигиены, сотовыми телефонами, маскировочными сетями и блиндажными свечами на фронт отправилось знамя с изображением Спаса Нерукотворного и баннеры. Последние пригождаются нашим бойцам для строительства блиндажей.

Публикации на страницах регионального избиркома не только носят просветительский характер, но и нацелены на оказание практической помощи. Так, во время выборов публикуются ответы на распространенные вопросы избирателей, например что делать если во время голосования происходит замена паспорта из-за смены фамилии после замужества или находишься в командировке в другом городе. Также для удобства жителей всегда готовится материал о том, как найти свой избирательный участок. Причём это не просто перечисление адресов: благодаря активным ссылкам в нём удобная навигация.

В межвыборный период соцсети регионального избиркома полезны школьникам, студентам и молодым преподавателям. Ведь именно для них ЦИК России и Избирательная комиссия Кузбасса проводят различные тематические конкурсы. Среди учеников 10–11-х классов проходит Всероссийская олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Главным призом для выпускников являются дополнительные баллы для поступления в КемГУ, десятиклассники получают возможность бесплатно отдохнуть в легендарном лагере «Артек».

Для студентов и молодых преподавателей проводится конкурс «Атмосфера». В нём есть несколько номинаций, среди который участник может выбрать наиболее близкую себе. Например, можно создать своё учебное пособие или снять ролик на тему важности участия в выборах. Победителя ждёт денежный приз в размере 150 тысяч рублей В соцсетях регионального избиркома всегда публикуется информация о том, куда и в какие сроки нужно подавать заявки и предоставлять работы.

Голосуй лайком

Полезны соцсети регионального избиркома и для представителей политических партий и СМИ. Здесь можно узнать информацию о том, куда и в какие сроки необходимо сдавать финансовую отчётность или как получить аккредитацию для работы на выборах.

Во время избирательной кампании в соцсетях комиссии сообщается о ходе голосования и его нюансах. Например, о том, как голосуют жители отдалённых территорий. Ради того, чтобы они смогли реализовать закреплённое в конституции право, сотрудники избирательной комиссии проводят огромную работу: добираются на лодках, лошадях или даже пешком. Подобные истории часто приковывают внимание региональных и федеральных СМИ. Основой для телевизионных сюжетов послужили и публикации о голосовании при помощи механизма «Мобильный избиратель». Благодаря ему туристы из других регионов, находящиеся на отдыхе в «Шерегеше», смогли отдать голоса даже вдали от дома.

Перед прошлогодними президентскими выборами в Кузбассе стартовал проект «ИнформУИК», в рамках которого члены комиссий поквартирно обходили жителей и сообщали им полезные сведения о грядущем голосовании: даты проведения, адреса участков и так далее. Региональный избирком провёл большую информационную кампанию для того, чтобы жители смогли отличить обходчиков от мошенников, желающих воспользоваться ситуацией.

Также Избирательная комиссия Кузбасса делится в соцсетях материалами СМИ с участием её председателя Светланы Демидовой. Причём помимо традиционных форм вроде статей в печатных и электронных СМИ, сюжетов на телевидении и радио используются новые медиа, например подкасты у блогеров. Также для журналистов и представителей блогосферы регулярно проводят пресс-туры, которые знакомят с электоральными нововведениями вроде комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это позволяет региональному избиркому найти новую аудиторию. А значит, привлечь ещё больше неравнодушных людей, которые впоследствии будут голосовать за будущее Кузбасса.

Цени свой голос смолоду

При региональном избиркоме действует молодёжная избирательная комиссия Кузбасса. Её основная цель заключается в повышении правовой культуры будущих избирателей и формировании у них интереса к управлению через выборы и референдумы.

В этом году вместе со старшими товарищами члены молодёжного избиркома запустили новый проект – «Школу молодого члена ученической избирательной комиссии». Он направлен на учащихся общеобразовательных организаций.

А для школьников разработали настольную игру под названием «Вече». Она включает восемь блоков вопросов по истории, обществознанию и праву. В игровой форме ребята узнают о важных политических и экономических событиях в истории России, также факты, которые дают повод гордиться нашей Родиной.