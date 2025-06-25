Выпускников Кемеровского медуниверситета с получением дипломов поздравил губернатор Кузбасса

Илья Середюк сегодня побывал в Кемеровском государственном медицинском университете, где поздравил выпускников вуза с получением дипломов. Документы о высшем образовании получили 224 человека, причем 41 из них – с отличием.

– Выпускники, находящиеся в этом зале, — медицинская элита, будущее нашего здравоохранения. За годы учебы вы получали исключительно важные знания, которые необходимы нашим людям. Вопросы здравоохранения входят в топ самых актуальных для населения, поэтому нам вместе надо наладить работу так, чтобы ответить на все запросы кузбассовцев. Сейчас в регионе активно обновляются больницы и поликлиники, устанавливаем новое оборудование, чтобы вы могли на самом современном уровне ставить диагнозы, лечить пациентов, — сказал глава региона.

Он пригласил молодых специалистов приходить работать в медучреждения региона. При этом Илья Середюк напомнил, что для этой категории врачей предусмотрен ряд мер поддержки.

– С прошлого года в три раза увеличили выплату врачам дефицитных специальностей, теперь она составляет 3 млн рублей, по 500 тысяч выплатим всем впервые устроившимся в поликлиники на терапевтический или педиатрический участки, частично компенсируем расходы на аренду жилья и ипотеку. Уважаемые молодые специалисты, помните, что от вас зависит здоровье и жизни наших земляков, а значит, и процветание региона, крепость страны, — отметил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, 97 человек, получивших диплом, а это 43% выпуска лечебного факультета, обучались по целевому направлению, то есть им гарантированно трудоустройство в учреждения Кузбасса и других регионов. Сегодняшние выпускники могут стать врачами первичного звена в поликлинике, либо в приемном отделении стационара или устроиться на скорую. А можно продолжить обучение в ординатуре вуза. В этом году в КемГМУ открыто 150 бюджетных мест по 32 специальностям ординатуры, все они — целевые.

Добавим, всего в этом году медуниверситет выпускает 478 молодых врачей: 224 — врачи лечебного дела, 112 — врачи-педиатры, 57 — врачи-стоматологи, 19 —провизоры и 55 — врачи по общей гигиене и эпидемиологии, 5 — бакалавры сестринского дела, 2 — медицинские сестры и 4 — фармацевты со средним профессиональным образованием.

Фото: пресс-служба АПК