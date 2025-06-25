Кузбасский хоспис, Кузбасская детская больница им. Ю.А. Атаманова и Киселевская горбольница получили современное медицинское оборудование по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программе «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Интерактивный программно-аппаратный комплекс «Сенсория», который приобрели для отделения реабилитации «Золотая рыбка» Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова, позволит вести комплексную диагностику и реабилитацию детей с черепно-мозговыми травмами, нарушением когнитивных возможностей после заболеваний, а также после удаления опухолей головного мозга. Приобрели аппарат за 1,8 млн рублей по федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».  

Новое оборудование получили сразу три медучреждения Кузбасса
Новое оборудование получили сразу три медучреждения Кузбасса

В  пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Кузбасский хоспис поступило 143 единицы оборудования и средств реабилитации: 101 кислородный концентратор, 10 ингаляторов, 10 аппаратов неинвазивной вентиляции легких и семь инсуффляторов-аспираторов. Кроме того, медучреждение получило 10 противопролежневых матрасов и пять функциональных кроватей. Сумма закупки составила более 9 млн рублей.

– Новое оборудование позволит расширить возможности амбулаторной паллиативной службы региона. Аппараты будут переданы пациентам, получающим помощь на дому, — сказала главный специалист по паллиативной помощи Минздрава Кузбасса, главный врач Кузбасского хосписа Ольга Цой.

Современный цифровой УЗИ-аппарат теперь поможет врачам Киселевской городской больницы быстро и точно проводить диагностику, а в эндоскопическом кабинете установили моюще-дезинфицирующую машину, которая обеспечит качественную обработку медоборудования. На эти приборы в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» потрачено 7,9 млн рублей.Фото: пресс-служба АПК     