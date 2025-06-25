Новое оборудование получили сразу три медучреждения Кузбасса

Кузбасский хоспис, Кузбасская детская больница им. Ю.А. Атаманова и Киселевская горбольница получили современное медицинское оборудование по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программе «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Интерактивный программно-аппаратный комплекс «Сенсория», который приобрели для отделения реабилитации «Золотая рыбка» Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова, позволит вести комплексную диагностику и реабилитацию детей с черепно-мозговыми травмами, нарушением когнитивных возможностей после заболеваний, а также после удаления опухолей головного мозга. Приобрели аппарат за 1,8 млн рублей по федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Кузбасский хоспис поступило 143 единицы оборудования и средств реабилитации: 101 кислородный концентратор, 10 ингаляторов, 10 аппаратов неинвазивной вентиляции легких и семь инсуффляторов-аспираторов. Кроме того, медучреждение получило 10 противопролежневых матрасов и пять функциональных кроватей. Сумма закупки составила более 9 млн рублей.

– Новое оборудование позволит расширить возможности амбулаторной паллиативной службы региона. Аппараты будут переданы пациентам, получающим помощь на дому, — сказала главный специалист по паллиативной помощи Минздрава Кузбасса, главный врач Кузбасского хосписа Ольга Цой.

Современный цифровой УЗИ-аппарат теперь поможет врачам Киселевской городской больницы быстро и точно проводить диагностику, а в эндоскопическом кабинете установили моюще-дезинфицирующую машину, которая обеспечит качественную обработку медоборудования. На эти приборы в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» потрачено 7,9 млн рублей.Фото: пресс-служба АПК