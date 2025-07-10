В поселке Бачаткий Беловского округа обновили парк «Юбилейный». На 3,6 гектарах теперь есть новые тротуары и дорожки для велосипедов, а также тропы для прогулок.

Вместе с этим, территорию украсили газонами, арт-объектами, садовыми диванами и беседками, где установлены столы для игр в шахматы. Для любителей активного отдыха в парке установили спортивные тренажеры и оборудования для занятия экстремальными видами спорта. Для детей здесь поставили игровой комплекс в виде имитаций угольной техники.

Также в парке высадили более 1 200 саженцев деревьев и кустарников. Все работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».