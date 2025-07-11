Во время рабочего визита в Белово губернатор Кемеровской области Илья Середюк посетил новую поликлинику в пгт Бачатский. Ежедневно она обслуживает более 500 человек, всего же к ней прикреплены 12 тысяч жителей округа.

Работой медучреждения и его руководства глава региона оказался доволен.

– Здесь как раз тот пример, когда глава города вместе с главным врачом решили полностью вопрос с укомплектованием штата узких специалистов в медучреждении. В поликлинике можно получить любую помощь, и нет дефицита. Это пример, когда поликлиника работает ради людей, – сказал Илья Середюк.

Он также пообщался с пациентами, выяснил, что им тоже нравится больница, жители отметили, что здесь комфортно и удобно.

Поликлиника была построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.