Аппарат МРТ появится в горбольнице Анжеро-Судженска до конца года

Житель Анжеро-Судженска пожаловался, что в местной городской больнице нет возможности пройти МРТ. Глава регион ответил, что уже в этом году туда привезут магнитно-резонансный томограф.

«Мы направляем ресурсы, в первую очередь, туда, где есть дефицит оборудования и способные работать с этой техникой специалисты. В этом году мы закупили 422 единицы современного высокотехнологичного оборудования для медучреждений в разных территориях Кузбасса», – отметил Илья Середюк.

Ранее РИА «Кузбасс» сообщало о поставках новой медицинской техники сразу в 4 больницы в Кемерове, Междуреченске, Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком.

Фото: Илья Середюк/Telegram