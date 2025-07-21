Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев совместно с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым провели семинар-совещание по вопросам поддержки ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга (Экология.Кадры.Государство).



Полпред назвал ЭКГ-рейтинг механизмом, который значительно упрощает взаимодействие между органами власти и бизнесом, делает их более понятными и справедливыми. В регионах Сибири существует запрос на такой формат оценки деятельности предприятий, поэтому решение о проведении семинара было активно поддержано регионами, отметил Анатолий Серышев. По его мнению, высшие должностные лица субъектов Федерации округа позитивно восприняли перечисленные в ходе презентации в Петербурге методики ЭКГ-рейтинга.

Анатолий Серышев сообщил, что главам регионов рекомендовано обеспечить принятие нормативно-правовых актов развития бизнеса на основе национального стандарта – индекса деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.

«Уверен, что семинар, который состоялся сегодня, позволил оценить преимущества этой методики. Теперь нам предстоит системно и слаженно работать, чтобы использовать опыт, накопленный другими регионами, на благо Сибири», – заключил Анатолий Серышев.

Игорь Щёголев, открывая мероприятие, рассказал предысторию вопроса.

«Идея оценки деловой репутации предприятий возникла в ходе совместной работы с Федеральной налоговой службой по выявлению«плохих» исполнителей по госконтрактам. Мы увидели практическую потребность в рейтинге, когда нужно выделить и «хорошие» компании, которые имеют высокую деловую репутацию, разделяют национальные приоритеты развития, видят своей целью не только извлечение прибыли, но и поддержку семей своих сотрудников, социальное развитие регионов присутствия, сохранение окружающей среды, – уверен полпред. – Такие компании должны поощряться и в приоритетном порядке претендовать на меры государственной поддержки».

Особое внимание было уделено вопросам внедрения законодательства о развитии ответственного бизнеса в регионе на основе модельных актов. Согласно озвученной информации, первый в России региональный закон о развитии ответственного ведения бизнеса был принят в декабре 2022 года во Владимирской области. Его реализация позволила социально ответственным компаниям значительно ускорить процесс получения ряда востребованных услуг, в числе которых получение земли и разрешения на строительство, подключение к энергетической и коммунальной инфраструктуре. На текущий момент, аналогичные законы действуют в 14 из 18 субъектах Центрального федерального округа, а также Забайкальском крае.

По оценке экспертов, индекс деловой репутации становится инструментом оценки надежности и ответственности бизнеса. В том числе, он может помочь соискателям оценить компанию, основываясь на объективных данных, чтобы сделать более осознанный выбор при трудоустройстве. Таким образом, в условиях имеющегося дефицита кадров, предприятия и компании, следующие принципам ответственного ведения бизнеса, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда.

Кроме того, в рамках семинара обсуждался корпоративный демографический стандарт, а также были представлены карта ответственного бизнеса и коллекция социальных проектов. Участники семинара особо отметили необходимость информирования бизнеса о преимуществах, которые предоставляет рейтинг. Значимой составляющей мер по поддержке ответственного бизнеса является продвижение ЭКГ-рейтинга в средствах массовой информации, а также информационная поддержка лидеров рейтинга, подчеркнули выступившие на семинаре спикеры.

В завершение совещания полномочный представитель отметил, что в регионах Сибири необходимо активизировать работу по внедрению практик применения ЭКГ-рейтинга.