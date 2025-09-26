Торговые ряды развернули на центральных площадях городов. К примеру, в Кемерове ярмарка проходит на площади Советов, в Новокузнецке – на площади общественных мероприятий Центрального района. Ярмарку в областной столице посетил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«В Кемерове и Новокузнецке сегодня работают сельскохозяйственные ярмарки. Прошел по рядам, посмотрел представленную продукцию. Все свежее, красивое, вкусное. Взял продукты и себе к столу, вечером попробую», – сказал Илья Середюк.

Торговлю организовали в рамках проекта «Всероссийские ярмарки». Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также фермеры предлагают покупателям широкий ассортимент молочной и мясной продукции, яйцо, мед, рыбу, овощи, дикоросы, включая грибы, папоротник, кедровые орехи и ягоды. Также посетители могут приобрести непродовольственные товары, изделия декоративно-прикладного искусства, семена и саженцы.

В Кемерове работает полевая кухня, а в Новокузнецке для покупателей подготовили горячий чай с бубликами. Волонтеры помогают донести тяжелые сумки пожилым людям до остановки.

Фото: пресс-служба АПК