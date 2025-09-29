Форум «Цифровая транспортация» – это уникальная возможность познакомиться с отечественными разработками, цифровыми пассажирскими сервисами, кейсами по внедрению искусственного интеллекта, а также задать вопросы о цифровом будущем с точки зрения обычного человека. Форум организован Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Минтранса РФ.

В этом году сформировано 4 тематических трека:

«Цифровой путь России». Как достичь цифрового суверенитета и разработать конкурентоспособные отечественные продукты? «ИТранспорт». С какими проблемами сталкиваются пассажирские перевозки, и какие инновационные решения им требуются? «Умная ИТфраструктура». Как построить цифровую инфраструктуру и повысить городскую мобильность? «Поколение «Цифра». Какие образовательные программы сейчас востребованы, и какие новые профессии появятся в ближайшем будущем?

В основу форума заложена не только цифровая трансформация транспортной отрасли, но и развитие беспилотных технологий, кибербезопасность, подготовка кадров и многое другое.

Программа форума и регистрация доступны на официальном сайте.