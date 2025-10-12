12 октября в нашей стране отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Для нашего индустриального региона эта отрасль имеет особое значение, потому что от ее эффективной работы зависит наша продовольственная безопасность. И хотя сбор урожая у нас еще идет, мы уже можем подвести первые итоги. Темпы уборочной кампании опережают прошлогодние. Аграрии используют каждый погожий час для работы. Намолочено более 1,4 млн тонн зерна в бункерном весе, урожайность составляет 31,1 центнера с гектара. Это позволит нам полностью обеспечить себя хлебом.

Ежегодно возвращаем в оборот не менее 20 тысяч гектаров неиспользуемых земель. С 2018 года введено 177 тысяч гектаров. До 2030 года ставим задачу вернуть еще около 130 тысяч.

Развиваем животноводство. Сегодня регион полностью закрывает свои потребности в свинине, мясе птицы, яйце. Строим новые современные молочные фермы. Успешно работает животноводческий комплекс на 2400 голов в Чебулинском муниципальном округе, который ввели в прошлом году. К концу 2025 г. он выйдет на проектную мощность – 25 тыс. тонн молока в год. Идет строительство животноводческого комплекса на 3350 голов в Промышленновском муниципальном округе. Первый этап планируется завершить в апреле 2026 года, вторая очередь будет запущена в 2027 году. Благодаря реализации этих двух проектов уровень самообеспеченности региона молоком увеличится на 10%. В перспективе планируем строительство заводов по глубокой переработке молока и зерна, маслоэкстракционный завод. Это позволит нам производить в Кузбассе продукты с высокой добавленной стоимостью.

Для обеспечения агропромышленного комплекса кадрами создаем непрерывную систему образования от школы до производства. Организовано 20 агротехнологических классов в разных территориях региона, в них ребята углубленно изучают предметы по направлениям сельского хозяйства. С полученными знаниями им легче будет поступить в профильные учебные заведения.

Дорогие работники и ветераны агропромышленного комплекса Кузбасса! В основе всех успехов и достижений отрасли – любовь к родной земле и к своему делу. Примите искреннюю благодарность за честный труд, профессионализм и надежность. От всего сердца желаю крепкого здоровья и благополучия! С праздником!