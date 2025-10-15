Кузбасские предприятия и ведомства получили на агропромышленной выставке в Москве

13 золотых, семь серебряных и две бронзовых медали получили предприятия и ведомства Кемеровской области по итогам выставки «Золотая осень – 2025». Кроме произведенных в Кузбассе молочной и мясной продукции, газированных напитков и переработанных дикоросов, в Москве отметили работу ветеринарной службы региона, Гостехнадзора и разработки студентов-аграриев.

– Наград удостоены не только крупные предприятия, которые являются флагманами развития отрасли, но и продукция сельскохозяйственных кооперативов и фермеров. Значительная часть полученных наград — золото. Это подтверждение того, что кузбасская продукция соответствует высоким стандартам качества и безопасности. А благодаря мерам государственной поддержки наши аграрии имеют возможность развивать свое производство, расширять ассортимент выпускаемой продукции, повышать ее качество, — отметил губернатор Илья Середюк.

Девять наград высшей пробы заслужили производители пищевых продуктов. Например, сыры «Халуми» с прованскими травами и «Белпер Кнолле» с черным перцем от ООО «Родная Земля», сливочное масло и сухое молоко Юргинского гормолзавода, сливки сгущенные с сахаром и «Сгущенка с какао» ООО «Кузбассконсервмолоко», сыр «Песто» и сыр «Сбринц» СХППК «Подворье» удостоились золота. Серебро досталось ООО «Ирбис» за безалкогольные газированные напитки, а также главе фермерского хозяйства Виктору Шабунину из Юргинского округа за высокие показатели в производстве и переработке продукции животноводства.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на выставке подвели итоги финального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025». Причем в этом году он впервые приобрел международный формат и собрал 500 участников из Казахстана, Индии, Китая, Эфиопии, ЮАР, Белоруссии, Монголии и Зимбабве. В номинации «АгроКосмос» победу одержали кузбасские школьники: Арсений Мухортов, Лидия Байгудина и Дарья Гаранина.

Фото: пресс-служба АПК