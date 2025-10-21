Междуреченск стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город занял призовые места в двух номинациях – «Бренд территории» и «Умный город».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, общая сумма выигранных средств – 30 млн рублей. Эти деньги будут направлены на модернизацию городской инфраструктуры.

«Междуреченск. Город тайги» выиграл 20 млн рублей, проект «Оснащение автоматизированной системой общедомовых счетчиков» — 10 млн рублей. Поздравляю команду Междуреченска! Хороший пример для других муниципалитетов», — сказал губернатор Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК.