С профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта Кузбасса поздравил губернатор Илья Середюк. Он отметил, что это важная отрасль экономики, от которой во многом зависит бесперебойная работа промышленности региона, а также комфорт при передвижении пассажиров и даже их настроение.

– В Кузбассе мы провели масштабную модернизацию подвижного состава общественного транспорта. С 2018 года парк обновлен более чем на 80%. В городах ведется реконструкция инфраструктуры городского электрического транспорта. Эту работу мы будем продолжать. Приоритетные задачи – повышение качества оказания услуг, улучшение условий труда водителей и всех работников отрасли, – отметил глава региона.

В заключении Илья Середюк поблагодарил всех специалистов транспортной сферы за добросовестный труд и преданность выбранному делу, а также пожелал безаварийной работы и удачи на дорогах.