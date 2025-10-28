Во время рабочих поездок в регионы полпред традиционно уделяет особое внимание реализации национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, направленных на благоустройство общественных пространств и повышение комфортности городской среды.

В Омске Анатолий Серышев осмотрел территорию Городского сада, благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который с 2025 года носит название «Инфраструктура для жизни». Сообщается, что в рамках благоустройства Городского сада выполнен широкий спектр работ. На территории обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, смонтированы системы наружного освещения и автополива, проложены экотропы из композитного гравия, обустроена детская площадка с новым покрытием и проведено озеленение территории. Итоговая стоимость работ по благоустройству составила более 250 миллионов рублей.

«Важно, что общественные пространства обретают новую жизнь, становятся местами притяжения для людей всех возрастов. Приятно видеть, что созданы условия для семей с детьми – обновлены детские площадки, спроектированы пандусы», – отметил полномочный представитель.

Кроме того, в Омске завершено благоустройство пляжа «Центральный-2». Полпред ознакомился с результатами работ, которые начались в июле текущего года: завершена реконструкция большой гранитной лестницы на улице Короленко, преображены сквер имени 200-летия Омского кадетского корпуса и пляжная зона.

Полномочный представитель посетил кампус цифровых технологий «Школа-21». Проект реализуется ПАО «Сбербанк» при поддержке Правительства Омской области. Кампус школы занимает здание общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура учебного центра включает в себя 5 учебных кластеров, 300 индивидуальных рабочих мест, 3 комнаты для видеоигр, 3 зоны для самостоятельной работы, а также конференц-зал, оборудованный для проведения хакатонов – соревнований для ИТ-специалистов, в которых несколько разработчиков или команд выполняют поставленную задачу на время.

«Школа-21» – образовательная инициатива «Сбера» в сфере информационных технологий. Она предоставляет гражданам от 18 лет возможность бесплатно освоить востребованную ИТ-специальность с последующим трудоустройством в ведущие российские ИТ-компании и стартапы. На сегодняшний день филиалы «Школы-21» работают в 18 городах России, включая Москву, Казань, Новосибирск, Омск и другие. Планируется, что в ближайшее время география проекта расширится еще на 17 регионов.

Полпреду сообщили, что первые слушатели приступили к обучению 22 сентября 2025 года. Планируется, что в образовательном цикле школы ежегодно будут принимать участие 1,2 тысячи человек. В настоящее время на обучение подали заявки более двух с половиной тысяч человек. Анатолий Серышев отметил, что работа таких учебных заведений крайне важна в текущих условиях, поскольку она вносит вклад в обеспечение цифрового суверенитета – фундаментальной основы глобальной безопасности в XXI веке.