В общей сложности в третьем сезоне научно-просветительского проекта «Научная Вселенная», проводимого при грантовой поддержке Минобрнауки РФ, участвовало свыше 320 тысяч школьников и студентов. В финал пробились 37 молодых талантов из 21 города, в том числе ученица кемеровской школы №5 Таисия Зотова.

Финалисты в Москве защищали свои презентации в девяти треках по приоритетным направлениям научно-технологического развития: «Беспилотные авиационные системы», «Биоэкономика», «Генетика и персонализированная медицина», «Инновационное проектирование», «Информационные технологии и большие данные», «Квантовые технологии», «Научная фантастика», «Новые материалы и химия» и «Освоение космоса». Оценивали работы специалисты профильных направлений, а также ведущие молодые ученые. В треке «Информационные технологии и большие данные» блеснула Таисия Зотова, которая вошла в число 18 победителей конкурса.

«Проект «Научная Вселенная» показывает, что российская молодежь не боится сложных задач и готова мыслить реальными научными и инженерными вызовами. Мы видим, как ребята не просто предлагают идеи, но и превращают их в прикладные решения. Вовлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок – одна из приоритетных задач Десятилетия науки и технологий», – отметил награждавший победителей замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Кемеровчанка в составе команды победителей отправится на первый гражданский космодром России «Восточный», где конкурсантам проведут экскурсию и расскажут об особенностях запуска ракеты-носителя.