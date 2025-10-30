Ветеранам специальной военной операции упростили порядок поступления на муниципальную военную службу.

«При исчислении стажа будет учитываться период участия в СВО. Требования к уровню образования остаются прежними», – отметил глава региона Илья Середюк.

Кроме того, кузбасские парламентарии законодательно закрепили две новые памятные даты. 24 марта в Кемеровской области теперь значиться как День телеутской письменности, 24 декабря – День шорской письменности. Историческим обоснованием стали утверждение в марте 1841 года телеусткой грамматики для алтайских народов, созданной на базе кириллицы, и издание первых букварей на шорском языке в декабре 1887 года.

