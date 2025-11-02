Во всех муниципалитетах Кузбасса полностью восстановлено электроснабжение после сильного ветра, прошедшего ночью. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк.

По данным властей, из-за непогоды без электричества остались 22 762 жителя. Аварийные бригады оперативно устраняли повреждения на линиях электропередачи. В работах были задействованы 13 специализированных бригад и 14 единиц техники.

На данный момент специалисты продолжают точечные выезды по заявкам в Кемеровском, Ижморском, Юргинском, Яйском, Новокузнецком и Мысковском округах. Жители могут сообщить о повреждениях, обрывах или провисании проводов по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.